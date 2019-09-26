ريهام سعيد للفنانة درة: حرام عليكي عقدتيني

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تغزلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد في جمال وأناقة الفنانة التونسية درة، معبرة عن إعجابها الشديد بإطلالاتها الأخيرة في مهرجان الجونة.

الإعلامية المصرية نشرت صورة مجمعة لإطلالات درة على السجادة الحمراء، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

ريهام أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “يا شيخة حرام عليكي، يخرب بيت جمالك عقدتيني، برافو على الذكاء وبرافو على الرقي والشياكة”.

Advertisements

الإعلامية المصرية أضافت: “بعدتي عن الابتذال لأنك واثقة في نفسك، برافو علي الجمال ، أنتي جميلة وشيك أوي أوي”.

يذكر أن الفنانة التونسية درة قد تألقت في مهرجان الجونة السينمائي بالكثير من الإطلالات التي حازت على إعجاب جمهورها بشدة، كان أبرزها فستانها في حفل الافتتاح، حيث ارتدت فستان باللون الفوشيا منفوش من أسفل مكشوف الكتفين والذراعين.

وخلال الفعاليات تألقت درة بفستان فضي لامع أظهرها كالأميرة، كما ظهرت بفستان باللون التركواز مزين بكرانيش من أسفل في إطلالة مميزة، كما أطلت بجامبسوت أوف وايت منحها إطلالة مميزة، وغيرها من الإطلالات المميزة على مدار فعاليات المهرجان.