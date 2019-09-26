"هما عايزينها فوضى".. محمد رمضان يرد على المقاول محمد علي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت أغنية محمد رمضان الجديدة بعنوان "هما عايزينها فوضى" لمحمد رمضان أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحها عبر القناة الرسمية لرمضان على "يوتيوب".



الأغنية يرد بها على المقاول محمد علي الذي أثارت فيديوهاته عن دعوة الشارع المصري للنزول وإثارة الفوضى جدلا كبيرا خلال الأيام الأخيرة.

ورفض رمضان عبر الأغنية الدعوات الأخيرة للتظاهر وإثارة الفوضى، متهما الذين يقفون وراءها بالسعي للنيل من الأمن القومي المصري وزعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الفوضى، حيث يردد رمضان "هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى، مهما هيعلوا صوتهم لسه صوت الحق واضح".

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كما يرد محمد رمضان من خلال الأغنية على أهل الشر والإخوان الإرهابيين الذين يريدون نشر الفوضى في مصر وترويع الآمنين.



كان الفنان محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية بعنوان "جيشنا صعب"، لدعم الجيش المصري الباسل في حربه ضد قوى الشر والإرهاب.



