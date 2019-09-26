عرض "ولد ملكا" في السعودية والخليج

يبدأ، الخميس، عرض الفيلم العالمي "وُلد ملكا" (Born A King) في صالات السينما في السعودية ودول الخليج.

ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى بريطانيا في 1919، وهو إنتاج مشترك بين السعودية وبريطانيا وإسبانيا، تم العمل على إنتاجه منذ 2015 تحت إدارة المنتج الإسباني أندريس جوميز، الحاصل على جائزة الأوسكار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل أن صاحب فكرة الفيلم هو المنتج أندريس جوميز، وقال: "تحدثنا معا في بداية الأمر، وبدأ جوميز من منطلق حياة الملك فيصل رحمه الله المليئة بالأحداث، فقدم مقترحاً لمنتج يروي قصة الملك فيصل من ولادته إلى ذهابه إلى بريطانيا تلبية لدعوة الملك جورج الخامس ممثلاً عن والده الملك عبدالعزيز".

Advertisements

وأضاف الأمير تركي الفيصل، خلال مؤتمر صحفي أقامه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مؤخراً للإعلان عن تفاصيل عرض الفيلم، أن إنتاج الفيلم استغرق عامين ونصف العام، وتم استقطاب عدد من السعوديين والسعوديات الذين قاموا بأدوار مهمة في الفيلم، إضافة إلى استقطاب ممثلين عالميين من بريطانيا وأفريقيا، لافتاً إلى الحرص على النشر والترويج للفيلم بدءا من المملكة ودول الخليج العربي انتقالاً إلى الدول الإسلامية والعالم بأكمله.

ويوثق هذا العمل الفني مسيرة ومكانة الملك فيصل، ويبرز قوة شخصيته وتأثيره في تاريخ المملكة العربية السعودية والعالمين الإسلامي والعربي، ويغطي حياة الملك فيصل المبكرة، منذ ولادته إلى عودته من بريطانيا، ويحكي أول رحلة دبلوماسية للأمير فيصل، الشاب البالغ من العمر 13 عاما وقتها، لزيارة لندن، والاجتماع الرسمي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

وتم تصوير الفيلم العالمي التاريخي بين الرياض ولندن، وهو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونجا، وتأليف بدر السماري، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز.

وبطولة كل من الممثلين هيرميوني كورفيلد التي مثلت شخصية الأميرة ماري، وإد سكرين الذي مثل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي، الذي مثَّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان بن عبدالواحد الذي أدى دور الملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 سعودياً في الفيلم.