“لايف ستايلز ستوديوز” ترفع سقف التحدي مع كنزة مرسلي

رفعت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” سقف التحدي عالياً مع طرح البرومو الدعائي الخاص بكليب أغنية النجمة الجزائرية الشابة كنزة مرسلي “La Casa Del Amor” أي “بيت الحب”، وذلك بعد تحقيق الاعلان أكثر من نصف مليون مشاهدة على الحساب الخاص للشركة عبر موقع انستغرام.

وحتى كتابة هذه السطور، حقق الاعلان 590 الف مشاهدة والرقم يتصاعد تدريجياً وبإستمرار، بالاضافة الى آلاف التعليقات المثنية على اللحظات القليلة من الكليب والمنتظرة بفارغ الصبر طرحه بالكامل.

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العمل حمل توقيع المخرج عادل سرحان الذي أكد ان كنزة ممثلة محترفة الامر الذي يريح المخرج ويسهّل عليه العمل.

كما ان الكليب المصور عبارة عن “فانتازيا” رائعة، سيتعرف المشاهد الى حبيب كنزة من وجهة نظرها، اذ تنتقل معه من مكان الى اخر، بين ثلاث مواقع مختلفة، ضمن اجواء مليئة بالحب والفرح والجنون الى حد ما، كما سيرى المشاهد كنزة للمرة الاولى ترقص باحترافية عالية.

نذكر ان الأغنية تجمع بين اللهجة الجزائرية واللغة الاسبانية، حيث تلقت كنزة بعض الدروس في اللغة الاسبانية، وهي من كلمات فطيمة فقراري، والحان وتوزيع DJ Adel وفينيكس.