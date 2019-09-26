ملك جمال لبنان 2019 محمد صندقلي: كنت كتير خايف.. وإجابتي وصّلتني للقب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توج الشاب محمد صندقلي على عرش الجمال، فاستطاع انتزاع لقب ملك جمال لبنان لعام 2019 بعد منافسة قوية بينه وبين 15 شابًّا آخر من زملائه.

تميز ملك جمال لبنان لعام 2019 محمد صندقلي، خلال الحفل الذي نظمه نضال بشراوي وأحيته النجمة الجماهيرية هيفا وهبي، بسرعة بديهته وإجاباته التي حظيت بإعجاب لجنة التحكيم والحاضرين، فتقدم على غيره من المشتركين بعلاماته المرتفعة؛ ما أهله لحمل هذا اللقب.

وكشف ملك جمال لبنان لعام 2019 أنه سيحمل على عاتقه قضية إنسانية، ألا وهي مساعدة مرضى السرطان في تخطي محنتهم.

موقع "فوشيا" كان حاضرًا وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث الذي توج على إثره محمد صندقلي ملك جمال لبنان لعام 2019، وحلَّ كلٌ من رامي سعادة وصيفًا أولًا، وليك هرمز وصيفًا ثانيًا.