رانيا فريد شوقي تكشف سبب رفض والدها تقديم دور "الجاسوس"

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن سبب قيام والدها الراحل، الفنان فريد شوقي بالإنتاج، وأكدت أنه كان يحب إنتاج الأفلام التي يقدم فيها دورا يحبه.

وأضافت رانيا فريد شوقي، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها "معكم"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي": أن فريد شوقى كان يرى أن أفضل المكاسب هي الفن، وكان دائما يقول إن السيناريو الجيد يعتبر "فلوس متشالة".

وأوضحت رانيا فريد شوقي، أن الراحل فريد شوقي "وحش الشاشة" لم يقم بعمل دور الجاسوس في أي من الأعمال التي قام بها، وأن الأعمال الشعبية كانت تليق به نظرا لقوته الجسدية، مشيرة إلى أنه رفض تمثيل دور الجاسوس، خوفا من فقد شعبيته ويقول "أنا ملك الترسو وابن البلد الجدع"، لذلك رفض تمثيل أدوار الجاسوس

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