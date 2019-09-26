العرض الخاص لفيلم the joker في لندن بحضور خواكين فينيكس

واشنطن- لايف ستايل
أقيم أمس الأربعاء العرض الخاص لفيلم the joker بحضور أبطاله في العاصمة البريطانية لندن وسط حضور جماهيري كبير.
وخطف بطل الفيلم خواكين فينيكيس الذي يبلغ من العمر ٤٣ عاما الأنظار على السجادة الحمراء مرتديا بدلة سوداء .
تدور أحداث فيلم الجوكر Joker حول القصة الحقيقية لـ آرثر فليك، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لعدة ضغوطات نفسية وظروف تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
وفيلم الجوكر Joker من بطولة الممثل الأمريكي جواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.
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