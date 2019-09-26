أنغام تحيي حفلا غنائيا في كايرو فستيفال سيتي

تستعد النجمة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم، غدًا الجمعة، بصحبة المايسترو هاني فرحات، وذلك على خشبة بالمسرح المكشوف، بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن تقدم أنغام، عددا من أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، منها "هدنة"، و"ولا دبلت"، و"يا ريتك فاهمني"، و"بقول نسياك"، و"عرفها بيا"، و"أساميك الكتيرة"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"نهاية واحدة"، و"أكتبلك تعهد"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن حققت أنغام نجاحا كبيرا جدًا، بألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، كما تعمل على أغاني ألبومها الجديد، تمهيدًا لطرحه فور الانتهاء من جميع مراحله.

قد يهمك ايضاً:

أنغام تنشر فيديو من تحضيرات حفل الإسكندرية على «تويتر