شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يغنى تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الفنان وائل جسار أغنية تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، المسلسل بطولة إياد نصار، ومى سليم، وإنجى المقدم، وآخرين، وإنتاج شركة سينرجى.

وكتب الجسار، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "قريبا تتر مسلسل حواديت الشانزليزيه كلمات أمير طعيمة ألحان وليد سعد إنتاج شركة سنرجى تامر مرسى إخراج مرقس عادل غناء وائل جسار".

ومسلسل حواديت الشانزليزيه بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.