شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة مهنئة كارول سماحة على فيلمها: نجاحك مش صدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة لطيفة الفنانة كارول سماحة على فيلمها الجديد "بالصدفة"، متمنية لها المزيد من النجاح والتقدم.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "ألف مبروك حبيبة قلبى فيلم بالصدفة، ده أكبر دليل على أن نجاحك مش صدفة"، ومن جانبها ردت كارول سماحة على تهنئه لطيفة قائلة: "حبيبتى لطيفة بشكرك على ذوقك".

Advertisements

فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة".

يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب فى التمثيل بالمسرح الغنائى ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمى وصبرى عبد المنعم.



رد كارول سماحة على لطيفة