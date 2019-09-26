شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلا موسيقياً فى أسوان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقياً فى مدينة أسوان، غداً الجمعة، وسط حضور عدد كبير من محبيه، وبعض الشخصيات العامة وبعض الإعلاميين، لاسيما أن الحفل تحت رعاية وزارتى السياحة والشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يقدم خيرت أجمل مقطوعاته الموسيقية التى يتفاعل معها الجمهور ومتذوقى الموسيقى، ومنها خلى بالك من عقلك، اللقاء الثانى، تتر مسلسل غوايش، مسألة مبدأ، الخواجة عبد القادر، ضمير أبلة حكمت، زى ما هى حبها، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، "فيها حاجة حلوة" وغيرها من المقطوعات المميزة.

يشار إلى أن عمر خيرت قدم العديد من الحفلات الناجحة الفترة الماضية، كان آخرها ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء برئاسة الدكتور مجدى صابر، وحضر الحفل ما يقرب من 20 ألف متفرج.