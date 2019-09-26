شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تعبر عن حبها لـ ماجدة الرومى وإلهام شاهين: "بحبكم أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة كارول سماحة جمهورها بصور جديدة مع صديقاتها أثناء استمتاعهن بالجو والطبيعة، معبرة عن حبها الشديد لهن، وظهرت كارول فى الصور برفقه كل من الفنانة ماجدة الرومى والفنانة إلهام شاهين، وكتبت على الصور قائلة: "دائما متجمعين بحبكم أوى".

ووتشارك كارول سماحة فى فيلم "بالصدفة" بطولة بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له فى مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة".

يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب فى التمثيل بالمسرح الغنائى، ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التى رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمى وصبرى عبد المنعم.

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