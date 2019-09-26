شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض فيلم هند صبرى "نورا تحلم" بالغردقة على هامش الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاد عرض الفيلم التونسى "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى، اليوم الخميس فى تمام الساعة 6.30 مساء، فى الغردقة وذلك بعد عرضه فى الجونة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائى، حيث يتيح المهرجان الفرصة إلى جمهور الغردقة بمشاهدة الأفلام التى تعرض فى المهرجان.

فيلم "نورا تحلم"، يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى بمشاركة حكيم بومسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة، وتقدم هند فى الفيلم شخصية "نورا" وهى فتاة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

وعرض الفيلم مؤخرا بمهرجان سان سيباستيان بحضور هند صبرى وأبطال الفيلم، وحصل على اشادات كبيرة من حضور الفيلم، كما تم عرضه للمرة الأولى فى مهرجان "تورونتو" السينمائى، حيث شارك فى الاختيار الرسمى لقسم استكشاف مهرجان تورنتو السينمائى الدولى.