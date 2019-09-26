الموزع محمد شفيق يكشف كواليس أحدث أغاني مدحت صالح "حد غيري"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أكد الموزع الموسيقي محمد شفيق أن أغنية "حد غيري" التي طرحها الفنان مدحت صالح الأسبوع الماضي عبر موقع "يوتيوب"، واحدة من مجموعة أغنيات تعاونا فيها، ومن المقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

شفيق في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "فكرة الأغنية بدأت عام 2014، واخترتها بمشاركة أدهم مدحت صالح، حيث يتولى إدارة الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال الفنان مدحت صالح، وتعمدنا أن يكون اختيارنا على أساس أن تكون الأغنية مختلفة عن طابع أغانيه".

وأضاف الموزع الموسيقي: "الفنان مدحت صالح لم يتردد مطلقا في تقديمها بالعكس انبسط بها جدًا، وسجل (حد غيري) يوم 16 يوليو، ثم استقر على موعد طرحها، ونستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة وهي أيضا من ألحان محمود أنور، وكتب كلماتها أيمن عز".

أغنية "حد غيري" من كلمات معتز الإمام، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق.