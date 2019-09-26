زوجة ابن إسماعيل ياسين تكشف حقيقة زواجه من الفنانة ثريا حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت السيدة سامية شاهين، زوجة المخرج ياسين إسماعيل ياسين، إن ما يتردد عن زواج الفنان إسماعيل ياسين، من الفنانة ثريا حلمي، مجرد شائعة.

وأكدت في تصريح خاص لمصراوي، إن الفنان الراحل تزوج راقصة تدعى ثريا حلمي، وارتبطا لفترة قصيرة، وبعد انفصالهما تزوج من والدة ابنه المخرج ياسين إسماعيل ياسين.

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وأشارت إلى أن تشابه اسم زوجته الراقصة ثريا حلمي، مع الفنانة والمونولوجيست الشهيرة ثريا حلمي، جعل البعض يعتقد أنه تزوجها، وهذا أمر لم يحدث.

وأوضحت أن الشائعات التي تتردد كذلك عن مشروع زواج لم يكتمل بينهما "لم يحدث"، فثريا حلمي وإسماعيل ياسين كانا صديقين مقربين، منذ أن كانا يعملان سويا في كازينو بديعة مصابني.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ثريا حلمي، إذ ولدت في 26 سبتمبر 1923، ونافست شكوكو وإسماعيل ياسين وغيرهم في أداء المونولوج، كما قدمت عددا كبير من الأعمال الفنية، ورحلت عن عالمنا في 9 أغسطس 1994.