أحمد السعدني: "ولادي ميعرفوش إسماعيل ياسين وأحمد زكي وفريد الأطرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن أبنائه لم يشاهدون أي عمل من أعمال جدهم الفنان الكبير صلاح السعدني.

وعلق: "أحد أسباب عشقنا للسينما زمان إنها تاريخ موثق، وكان دايماً يتقال الفنان خالد بأعماله حتى بعد رحيله، للأسف مبقاش الكلام ده صح ".

وتابع: "وأنا بقلب بالصدفة لقيت فيلم لمحمد فوزي (فاطمة وماريكا وراشيل) طبعا حصل جوايا تداعي لكل حاجة جميلة حستها وأنا صغير، وبعد ما ركزت شوية وفُقت من حالة النشوة دي، اكتشفت إني بقالي أكتر من ١٠ سنين متفرجتش على فيلم أبيض وأسود اللهم مرة يتيمة عند محمود البزاوي، اتفرجنا على فيلم ابن حميدو ع اليوتيوب و كان هيجيلنا سكته قلبيه من الضحك يومها".

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وأضاف: "للأسف ولادي أنا شخصياً ميعرفوش إسماعيل يس ولا محمد فوزي ولا فريد الأطرش، لا ثانية واحدة كده دول ميعرفوش نور الشريف وأحمد زكي ومحمود عبدالعزيز، ميعرفوش غير إن جدهم صلاح السعدني ممثل بس مشافولوش حاجة، آه يا زمن ماسخ ملوش لون ولا حتي أبيض في أسود".

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد داوود.