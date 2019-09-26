سعد الصغير يهنئ نجله بعيد ميلاده:"حبيبي وابني وأخويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرص الفنان سعد الصغير على تهنئة نجله بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر سعد صورة له برفقته وكتب: "حبيبي ابني وصاحبي وأخويا كل سنه وانت طيب ياحبيبي وربنا يكرمك يارب، وأشوفك ناجح في حياتك دايما وتبقي سنة خير، وسعيده عليك اللهم آمين، وتحقق كل اللي انت عايزو ياحودة يارب و كل سنه وانت طيب ياصاحبي".

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي عُرض شهر رمضان الماضي، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر.