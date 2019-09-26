بونا خالد لـ"الخليج 365": كدت أتراجع عن "ستموت في العشرين".. والسودان مجتمع صوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت السودانية بونا خالد، والتي لعبت دور "نعيمة" في فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء، المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي، إنها خاضت تجربتها الأولى في عالم التمثيل من خلال هذا العمل.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "انا مش ممثلة والفيلم هو تجربتي الأولى، شاركت فيه بدور نعيمة، والتي تعتبر حياة الفيلم وهي الحب، عمرها 17عامًا أحبت المزمل الذي يعيش أسير نبوءة انه سيموت في العشرين، لكنها لا تصدق في الأمر وتحاول إقناعه برأيها، فلا يسمع لها وتنهار في النهاية وتتزوج من رجل آخر".

وعن تجربتها الأولى في عالم التمثيل، قالت "مرعب جدا التغيير من مجال لمجال، كنت متحمسة جدًا، لكن بعد ذلك انهرت وبكيت وقلت مش عايزة اشتغل، أمجد وقف معايا جدا وقاتل مع الممثلين عشان يوصلوا للمرحلة اللي ظهروا عليها في الفيلم".

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وردًا على سؤال إلى أي مدى يسيطر فكر النبوءة على المجتمع السوداني، قالت "السودان بطبعه صوفي جدا، ويتبعوا الشيوخ بطريقة مخيفة، ويؤثرون جدًا في حياة الناس، لكن أصبح هناك تطور واختلف الوضع وبدأنا ننظر للدين بطريقة مختلفة، والجيل الجديد لم يعد له علاقة بهذه الأمور".

بونا أكدت أنها لم تصدق ردود الأفعال الإيجابية التي جاءتها بعد عرض الفيلم، موضحة "كلها كانت ما بين ممتاز وجميل جدًا"، معربة عن سعادتها بمشاركة الفيلم في مهرجانات مهمة، وحصوله على جائزة أسد المستقبل.

واختتمت بالإشارة إلى رغبتها في الاستمرار بالتمثيل، موضحة "مكنتش متحمسة لكن لما اشتغلت اتحمست اكتر وان شاء الله هواصل".

"ستموت في العشرين" عن نص أدبي لحمور زيادة، إخراج أمجد أبو العلاء، بطولة إسلام مبارك، مصطفى شحاتة، محمود السراج.