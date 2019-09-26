بطلة "البخيل وأنا" تنعي المخرج حسين عمارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت الفنانة فاطمة الكاشف، عبر حسابها بموقع فيسبوك، المخرج حسين عمارة، الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء.
وعلقت: "البقاء والدوام لله، توفي المخرج الكبير الأستاذ حسين عمارة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وتابعت: "اشتغلت معاه أكثر من عمل في بداية مشواري الفني، وأهمها مسلسل البخيل وأنا، مع النجم فريد شوقي، يارب ارحمهم وإجعل مثواهم الجنة إن شاء الله".
ورحل عن عالمنا المخرج حسين عمارة، مساء أمس بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 70 عاما، وقدم عددًا من الأعمال أبرزها "سفاح كرموز"، "البخيل وأنا"، "البراري والحامول، وغيرها.
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