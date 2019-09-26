أحمد سعد ينشر صورة ابنته:"أجمل ما في حياتي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرص المطرب أحمد سعد على تهنئة ابنته بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر أحمد سعد صورة ابنته لأول مرة وعلق: "بنتي الحبيبة الغالية جودي.. كل سنة وانتي طيبة يا عمري وأجمل حاجة في حياتي.. بحبك وعقبال ١٠٠ سنة وانتي أغلى من الدنيا عندي".
يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا مدلع" الذي طرحها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوي إيديسون أبا كارديس.
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