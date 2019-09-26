أروى جودة ترقص على السجادة الحمراء في الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة أروى جودة مقطع فيديو لها، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت أروى وهي ترقص على السجادة الحمراء مرتدية فستانًا أسود طويل مزين بالريش جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أقيمت في الفترة من 19 سبتمبر، حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

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