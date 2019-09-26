بعد خلعها الحجاب.. بالصور: حلا شيحة تجذب الأنظار بإطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بسبب إطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي، والتي وصفها كثيرون بـ“المثيرة“ ولا تليق بنجمة كانت ترتدي النقاب والحجاب واعتزلت الفن قبل أن تعلن منذ عام تقريبًا عن عودتها.

وشاركت حلا شيحة للمرّة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي، وحرصت على الظهور بفساتين أنيقة على غرار ما تفعله النجمات في مثل تلك المناسبات، إلا أن اللافت في الأمر هو اعتماد الفنانة المصرية على تصميمات لافتة وعارية بعض الشيء، للمرّة الأولى منذ عودتها للفن.

وظهرت حلا في أول إطلالة لها بالمهرجان، بفستان أبيض يعد الأكثر حشمة من بين إطلالاتها على مدار أيام المهرجان.

وفي اليوم الثالث للمهرجان ارتدت حلا فستانًا جريئًا باللون الوردي مكشوف الأكتاف واليدين مع تسريحة شعر بسيطة.

وفي إطلالة ثالثة، ارتدت شيحة فستانًا أسود أظهر أنوثتها خاصة أنه عار تمامًا من منطقة الأكتاف، وعلى الرغم من غضب الكثيرين بسبب إطلالاتها إلا أن البعض أكد حشمة تصميمات فساتينها مقارنة بنجمات أخريات ارتدين فساتين وصفت بـ“الفاضحة“.

وتلقت الفنانة المصرية انتقادات حادة بسبب تغيير أسلوب اختيارها للفساتين، لتقرر إغلاق خاصية التعليقات على موقع ”إنستغرام“ هربًا من هجوم المتابعين عليها.

وكانت حلا شيحة عادت للتمثيل بعد اعتزالها لمدة 12 عامًا، وذلك من خلال مسلسل ”زلزال“ مع الفنان محمد رمضان، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس الماضي في حضور كوكبة من النجوم وتستمر الفعاليات حتى الـ27 من سبتمبر الجاري.