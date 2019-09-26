أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بسبب إطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي، والتي وصفها كثيرون بـ“المثيرة“ ولا تليق بنجمة كانت ترتدي النقاب والحجاب واعتزلت الفن قبل أن تعلن منذ عام تقريبًا عن عودتها.
وشاركت حلا شيحة للمرّة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي، وحرصت على الظهور بفساتين أنيقة على غرار ما تفعله النجمات في مثل تلك المناسبات، إلا أن اللافت في الأمر هو اعتماد الفنانة المصرية على تصميمات لافتة وعارية بعض الشيء، للمرّة الأولى منذ عودتها للفن.
وظهرت حلا في أول إطلالة لها بالمهرجان، بفستان أبيض يعد الأكثر حشمة من بين إطلالاتها على مدار أيام المهرجان.
وفي اليوم الثالث للمهرجان ارتدت حلا فستانًا جريئًا باللون الوردي مكشوف الأكتاف واليدين مع تسريحة شعر بسيطة.
وفي إطلالة ثالثة، ارتدت شيحة فستانًا أسود أظهر أنوثتها خاصة أنه عار تمامًا من منطقة الأكتاف، وعلى الرغم من غضب الكثيرين بسبب إطلالاتها إلا أن البعض أكد حشمة تصميمات فساتينها مقارنة بنجمات أخريات ارتدين فساتين وصفت بـ“الفاضحة“.
وتلقت الفنانة المصرية انتقادات حادة بسبب تغيير أسلوب اختيارها للفساتين، لتقرر إغلاق خاصية التعليقات على موقع ”إنستغرام“ هربًا من هجوم المتابعين عليها.
وكانت حلا شيحة عادت للتمثيل بعد اعتزالها لمدة 12 عامًا، وذلك من خلال مسلسل ”زلزال“ مع الفنان محمد رمضان، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.
وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس الماضي في حضور كوكبة من النجوم وتستمر الفعاليات حتى الـ27 من سبتمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خلعها الحجاب.. بالصور: حلا شيحة تجذب الأنظار بإطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.