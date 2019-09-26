بالفيديو: والدة دانا الطويرش تشعل المواقع بلقائها هذا الفنان بالعناق والقبلات

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جمع الفنان الإماراتي فايز السعيد ووالدة الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش.

وشوهد الفنان في الفيديو وهو يعانق الأم وتساءل الكثيرون عن سبب هذا اللقاء المميز وعن صلة القرابة التي تجمعهما.

وذكرت بعض التعليقات أن الفنان هو زوج ابنتها أميرة.