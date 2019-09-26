تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جمع الفنان الإماراتي فايز السعيد ووالدة الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش.
وشوهد الفنان في الفيديو وهو يعانق الأم وتساءل الكثيرون عن سبب هذا اللقاء المميز وعن صلة القرابة التي تجمعهما.
وذكرت بعض التعليقات أن الفنان هو زوج ابنتها أميرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: والدة دانا الطويرش تشعل المواقع بلقائها هذا الفنان بالعناق والقبلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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