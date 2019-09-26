الليلة.. عمرو دياب يغني في الجونة السينمائي

يحيي السوبر ستار عمرو دياب، اليوم، حفل غنائي ضخم علي هامش مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، ومن المقرر أن ينطلق الحفل من الساعة الثالثة، ويستمر حتي الساعة التاسعة مساءً.
يتضمن برنامج حفل الهضبة باقة من أشهر أغانيه التي تتنوع بين القديم والحديث بالإضافة لعدد من أغاني ألبومه الجديد "أنا غير"، علي أن يقتصر الحفل على نجوم مهرجان
جدير بالذكر أن عمرو دياب طرح قبل أيام خامس أغاني ألبومه الجديد بعنوان "متغير"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع رامي سمير، ميكس وماستر طارق مدكور.
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