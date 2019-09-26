كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهذه الصورة.. إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها فى مسلسل "الشقة من حق الزوجة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي" إنستجرام "، ظهرت في الصورة وهى برفقة الفنانة حنان سليمان،وعلقت قائلة عليها :"من كواليس مسلسل الشقة من حق الزوجة، حنان سليمان".

مشاركة حنان فى رمضان

يشار أن حنأن خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "زلزال"، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبدالغني، هنادي مهنى، حسام داغر، ومصطفى منصور.



مشاركة حنان سليمان فى لما بنتولد

يذكر أن حنان سليمان عرض لها فى مهرجان الجونة السينمائى فيلم "لما بنتولد"، والفيلم يشمل على عدد من النجوم الشباب، وهو بطولة كلا من : أمير عيد ، عمرو عابد ،بسنت شوقى ،ابتهال الصريطي، سلمى حسن ،محمد حاتم ،دانا حمدان، ويحتوى الفيلم على عدد من ضيوف الشرف من ضمنهم حنان سليمان ،سامح الصريطي، وهومن تأليف السيناريست الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت. يذكر أن حنان سليمان عرض لها فى مهرجان الجونة السينمائى فيلم "لما بنتولد"، والفيلم يشمل على عدد من النجوم الشباب، وهو بطولة كلا من : أمير عيد ، عمرو عابد ،بسنت شوقى ،ابتهال الصريطي، سلمى حسن ،محمد حاتم ،دانا حمدان، ويحتوى الفيلم على عدد من ضيوف الشرف من ضمنهم حنان سليمان ،سامح الصريطي، وهومن تأليف السيناريست الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت. أحداث الفيلم

الفيلم يتناول ثلاث قصص، لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمن هذه القصص، قصة شاب يسعى للهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعهم لكن تطرأ مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا،ويحتوى الفيلم على قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليواجهوا العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في الأحداث الأخيرة فى الفيلم، القصة الثالثة بالفيلم تشمل الفنان عمرو عابد ومحمد حاتم، حيث يعاني كلا من الطرفين من بعض المشاكل المادية والتي من بسببها ترك وظيفته وكذلك الدخول في بعض مشاكل الحياة الزوجية، في قالب من الدراما الأجتماعية.