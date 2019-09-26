النحس يطارد محمد حماقي

على الرغم من حلوله في عضو لجنة تحكيم " ذا فويس" بنسختيه للكبار والصغار، يعاني المطرب المصري محمد حماقي سوء حظ في الفترة الأخيرة، بعدما أعلن رسميا الغاء جولته العالمية في كندا لأجل غير مسمى بسبب أزمة الحصول على تأشيرة الدخول، كما تم تأجيل موعد بدء تصوير فيلمه الأول، لانشغال المنتج وليد منصور بتحضيرات تصوير فيلم جديد للنجم تامر حسني تم التعاقد عليه خلال الأيام القليلة الماضية.

الشركة المنظمة لحفل النجم محمد حماقي في كندا، أعلنت رسميا تأجيل الحفل لأجل غير مسمى، بسبب عدم الحصول على تأشيرة الدخول.

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ونشرت عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك تعليقا قائلة: نأسف للإعلان عن تأجيل حفل الفنان حماقي في كندا بسبب تأخر إصدار التأشيرة لبعض أعضاء الفرقة حماقي، وسنعلن عن الموعد الجديد للحفل بمجرد أن يتم إصدار التأشيرات لجميع أعضاء الفرقة، ولحين ذلك سيتم استرداد جميع التذاكر، نحن في شركة "ايلجينت ستار" للترفية وفريق حماقي فعلنا ما بوسعنا لإنجاز الحفلة في موعدها المحدد، تقبلوا آسفنا على هذا الموقف، وراسلونا بخصوص أي استفسار.

بنفس التوقيت سربت مصادر مقربة من المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور أنباء تجميد مشروع أول فيلم يقوم ببطولته النجم محمد حماقي رغم تكليف الشاعر أمير طعيمة رسميا بكتابة السيناريو والحوار، وكشف المصدر عن تراجع التحضيرات، لصالح بدء تجهيزات تصوير فيلم جديد سينتجه وليد منصور لحصانه الرابح تامر حسني، علما أن وليد حقق أرباحا غير مسبوقة من فيلم تامر الأخير "البدلة".

