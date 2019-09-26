هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من أحمد فلوكس

كشفت الفنانة هنا شيحة للمرة الاولى عن اسباب قرارها بالانفصال عن النجم أحمد فلوكس بعد فترة زواج قصيرة، وقالت انه كان خطوة لتصحيح خطأ.

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أشارت هنا بطريقة غير مباشرة إلى أنها تسرعت في تحويل قصة الحب مع أحمد فلوكس إلى زواج، وقالت في تصريحات لبرنامج " MBCTrending "، إن قرار انفصالها ليس عيبا فيها أو في زوجها السابق، أحمد فلوكس، لكن لأن الشخصيات غير متوافقة، والحياة اليومية "مركبتش" على بعض، مشيرة إلى أنها أخذت قرار الانفصال، لأنها صادقة مع نفسها ولا ترضى الأذى لها أو لغيرها.

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وأضافت شيحة، أنها لم تهتم بما سيقولونه الناس عقب طلاقها للمرة الثانية، وقالت إنها في كل الأحوال تأخذ القرار الذي يرضيها، وأنها تقرر الرحيل عن أي شيء إن لم تكن سعيدة به، موضحة إنها سعيدة الأن بعد عودتها لأبنائها واستئناف مهمتها كأم.

