فنانة خليجية تكشف كيف أزالت السكسوكة والشنب.. وأثر على وجهها يحدث ضجة

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 12:54 مساءً - صدمت الفنانة الكويتية آلاء الهندي متابعيها بما كشفته عن شكلها في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيه اثناء وجودها في صالون التجميل حيث أشارت الى أن “سكسوكة” كانت تظهر على وجهها عندما كانت صغيرة.

وأضافت أنه من الطبيعي ألا تستخدم في ذلك الوقت الشمع او اللايزر لإزالة الشعر الزائد.

وتابعت أنها ذهبت إلى صالون التزيين عندما أصبحت في الـ13 من عمرها، مشيرة إلى أن المزينة قررت نزع الوبر الذي يظهر أعلى شفتها العليا على شكل شنب.

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وكشفت أن الأخيرة وضعت الشمع على هذه المنطقة لوقت طويل قبل أن تنزعه وأن هذا سبب تعرضها للحروق.

واعتبرت أن اللون الداكن فوق تلك الشفة ليس اختلافاً او سواداً بل هو حرق نتج عن استخدام الشمع. وختمت: “لو شنب أشرف”.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، وركزت التعليقات على سمرة بشرتها فيما أثنى الكثيرون على عفويتها وطرافتها.