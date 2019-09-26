طبيب نفسي يفجر مفاجأة عن فستان غادة عادل الجريء.. ماذا قال!

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 12:54 مساءً - فجر طبيب نفسي يدعى محمد المهدي مفاجأة عندما قام بتحليل إطلالات غادة عادل الأخيرة، والتي تميزت بالإثارة والجرأة، وقال في تصريحات صحافية :” غادة عادل انفصلت عن زوجها مجدي الهواري منذ فترة، ومنذ طلاقها وهي لديها رغبة في توصيل رسالة له ولجمهورها أنها أصبحت أفضل بعد الطلاق وأنها تزداد جمالًا وأن الانفصال لم يسبب لها أي أزمة نفسية”.

وكانت غادة عادل تصدرت “تريند” غوغل أمس (الأربعاء) بسبب إطلالتها الجريئة بمهرجان الجونة السينمائي، إذ إرتدت فستاناً أزرق كشف عن منطقة الصدر، وحرصت غادة على التقاط العديد من الصور بهذه الإطلالة.

Advertisements