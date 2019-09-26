شاهدوا.. فنانة شهيرة تتناول طعاماً غريباً بنهم ومن دون مراعاة الإيتكيت

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 12:54 مساءً - أحدثت مغنية الراب الأميركية كاردي بي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم تداول فيديو لها وهي تتناول الطعام.

وظهرت فيه وهي تأكل اقدام الدجاج بنهم ظاهر وبطريقة طبيعية تماماً من دون مراعاة قواعد الايتيكيت التي يتبعها بعض المشاهير.

وتعرضت على إثر ذلك لموجة واسعة من الانتقادات على الحسابات العربية حيث رأى الكثير من المتابعين أن طريقة أكلها تثير الاشمئزاز.

وأشعلت النجمة تطبيق “إنستغرام” بعد نشرها المقطع المصور على حسابها الشخصي حيث حققت أكثر من 10 ملايين و681 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أنها فاجأت معجبيها مؤخراً بنزع شعرها عن رأسها خلال حفل أقامته في إطار مهرجان Wireless الذي أقيم في Finsbury Park في لندن. وكشفت أن رأسها حليق تماماً.