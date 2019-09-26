مخرج إيطالي: مهرجان الجونة فرصة لعقد شراكات بين دول "المتوسط"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المخرج والمنتج الإيطالي أنطونيو فالدوتو أهمية المهرجانات السينمائية مثل مهرجان الجونة السينمائي الدولي التي تعد فرصة لعقد اتفاقيات وشراكات بين إيطاليا ودول البحر الأبيض المتوسط لما لها من روابط تاريخية وفنية مشتركة.

وتحدث فالدوتو عن سوق الأفلام الإيطالي وطرق الإنتاج والتمويل والتوزيع، وذلك خلال ندوة بعنوان "بناء جسور للتواصل: واقع الإنتاج الإيطالي الدولي المشترك" في مكتبة الجونة التي أقيمت خلال اليوم الخامس لمنصة الجونة للأعمال السنيمائية التي تنعقد على هامش المهرجان الجونة السنيمائي.

وأوضح المخرج الفرص والصعوبات التي تواجه صناعة الأفلام بشكل عام، وتحدث عن قوانين صناعة الأفلام في إيطاليا، كما عرض بعض الإحصائيات الخاصة بصناعة الأفلام في إيطاليا، وأبرزها أن ٢٣% من حجم إنتاج الأفلام في إيطاليا هو إنتاج مشترك.

وتطرق إلى آخر اتفاق بين الجمعية الإيطالية لصناعة الأفلام السمعية والبصرية ANICA، مع دولة تونس ضمن فعاليات مهرجان السينما المتوسطية بتونس للإنتاج التشاركي للأفلام، وقال إن هذا الاتفاق يسهل الشراكة في الإنتاج والتمويل ليس فقط مع إيطاليا لكن مع الكثير من الدول الأوروبية، وتابع أن من أهم مميزات الاتفاق هو إمكانية إنتاج فيلم مشترك باللغة العربية فقط.

وتتواصل فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي يقام بمنتجع الجونة على شواطئ البحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 27 من سبتمبر الجاري بمشاركة وفود من 40 دولة.