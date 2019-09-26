ريا أبي راشد تُغني للنجم العالمي ويل سميث في عيد ميلاده.. شاهدي عفويتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، فيديو خلال تواجدها بالعرض الخاص لفيلم "Gemini man" في سافوي بودا كاستل في بودابست، من بطولة النجم العالمي ويل سميث.

وظهرت أبي راشد، إلى جانب النجم العالمي لتقوم بمفاجئته والاحتفال بعيد ميلاده بالغناء له، إلى جانب جميع المتواجدين على السجادة الحمراء وعلقت الإعلامية اللبنانية على الفيديو قائلةً: "أشعر بالحرج للغناء بصوتي لكنني أفعل أي شيء لأجلك عزيزي ويل سميث عيد ميلاد سعيد أنت الأفضل.

وبدا واضحًا تأثر النجم العالمي وسعادته بهذه المفاجأة ليحتضن ريا في النهاية والتي بدت عليها السعادة هي الأخرى.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشدةٍ متغزلين بعفوية ورقي أبي راشد، التي استطاعت أن تكوّن لها اسمًا ووجودًا خاصًا على السجادة الحمراء في هوليوود، حيث تفوقت ريا بهذا المجال بطريقة لم يسبقها إليها أحد، وأصبحت رقمًا صعبًا في هذا المجال.

يُذكر أنَّ الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، هي مقدمة برنامج "Scoop With Raya" على قناة mbc2 والذي تحاور من خلاله نجوم العالم وتقدم آخر أخبارهم، ويحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا وملفتًا جعله الأفضل والأكثر تميزًا في نقل أخبار مشاهير هوليوود للجمهور العربي.