عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا على هامش مهرجان الجونة السينمائي

يحيي المطرب عمرو دياب حفلًا غنائيًا، مساء الخميس، على هامش مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة.

ومن المقرر أن ينطلق حفل عمرو دياب من الساعة الثالثة عصر الخميس، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

ووصل عمرو دياب إلى الغردقة، مساء الأربعاء، على متن طائرة خاصة.

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ويختتم مهرجان الجونة السينمائي فعاليات دورته الثالثة، مساء الجمعة.

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