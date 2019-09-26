محمد هنيدى يصل الجونة لاستلام جائزة الإنجاز الإبداعى فى حفل ختام المهرجان

وصل النجم محمد هنيدى إلى الجونة لحضور حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، وسيتم منح هنيدى جائزة الإنجاز الإبداعى فى حفل الختام الذى يقام غدا، الجمعة، بحضور العديد من نجوم الفن، بعدما كان مقررا تسليمه الجائزة فى حفل الافتتاح مع المخرجة الفلسطينية مى المصرى التى حصلت هى الأخرى على الجائزة فى حفل الافتتاح.

وتغيب هنيدى عن حضور عرض فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" للكاتب بشير الديك الذى يشارك فى بطولته، حيث انطلق عرضه العالمى الأول الاثنين الماضى بحضور صناع العمل واثنين من أبطاله هما عبد الرحمن أبو زهرة ومدحت صالح، إضافة إلى لقاء الخميسى التى كانت الراوى بأحداث الفيلم الذى يعد أول فيلم روائى رسوم متحركة مصرى.

وقع اختيار القائمين على مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة على النجم محمد هنيدى لمنحة جائزة الإنجاز الإبداعى لمساهمته الكبيرة فى السينما خلال مشواره الفنى، ويعد محمد هنيدى من أبرز نجوم السينما المصرية فى آخر 20 سنة، قدم خلالها العديد من الأفلام الناجحة منها "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، "همام فى أمستردام"، "جاءنا البيان التالى"، "عسكر فى المعسكر"، "فول الصين العظيم"، "وش إجرام"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وغيرها من الأعمال.

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