نادين نجيم لن تُجسِّد شخصية الرائد سوزان الحاج







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نفى المنتج صادق الصباح ما تردد من أخبار تفيد بأنَّ الممثلة نادين نسيب نجيم تستعد لتجسيد شخصية المسؤولة السّابقة في مكتب "مكافحة الجرائم المعلوماتية" المقدّم سوزان الحاج. وذلك في تغريدةٍ جاء فيها: "أنفي ما سرّب من معلومات أن النجمة نادين نسيب نجيم ستؤدي شخصية سوزان الحاج في عملنا الرمضاني المقبل".

وأضاف: "إن كان من المبكر إعلان تفاصيل العمل إلا أننا إذا اخترنا أي شخصيّةٍ أمنية من واقع المجتمع فسيكون الهدف تكريم المؤسسة الأمنية وليس العكس، انطلاقًا من الاحترام الثابت لهذا القطاع".



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