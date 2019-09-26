هبة طوجي تعزز الشكوك بردها على عابد فهد







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عززت الفنانة هبة طوجي الشكوك حول عمل مشترك قد يجمعها مع الممثل السوري عابد فهد من خلال ردّها على تدوينته التي أعاد فيها نشر شارة مسلسل "طريق" بصوتها، كاتباً: "ومشينا سوا وما وصلنا على نفس الطريق... الفنانة الأكثر من رائعة هبة طوجي".

وفيما ردت طوجي كاتبة: شكراً وهذا موضع تقدير من فنان كبير، لفتت تعليقاتهما الودية المتبادلة أنظار المتابعين من رواد مواقع التواصل الذين تكهنوا بعملٍ مشترك سيجمعهما. خاصةً بعدما تردد أن بطلة مسلسل "فهد" لرمضان المقبل يجب أن تكون مطربة_ بحسب ما تناقلت المواقع الإخبارية عن جريدة النهار اللبنانية



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