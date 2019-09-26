شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى أبطال فيلم Jurassic Park الأصليين يعودون للتصوير مجددا فى الجزء الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى مجدداً النجوم الثلاثة أبطال فيلم Jurassic Park فى الجزء الجديد من العمل، إذ يعود كل من سام نيل ولورا ديرن وجيف جولد بلوم لإداء أدوارهم فى عالم الديناصورات فى الجزء الثالث من الفيلم، المقرر طرحه بدور العرض العالمية خلال الفترة المقبلة.

وشارك الثلاثى فى الجزء الأول للعمل الذى طرح فى عام 1993، وكان الفيلم من إخراج ستيفن سبيلبرج، وكان الفيلم الأصلى Jurassic Park مقتبس من الرواية لـ مايكل كريشتون.

وأصبحت سلسلة Jurassic Park واحدة من الأفلام التى تحقق أرباحا عالية، وفازت بثلاث جوائز أوسكار.

Advertisements



ثلاثى Jurassic Park

وأكدت الممثلة لورا ديرن أنها "متحمسة للغاية للانضمام إلى أصدقائها من جديد" فى مؤتمر جوراسيك وورلد الذى أقيم فى لوس أنجلوس فى أمس الثلاثاء.

وأضافت ديرن: "أحببت الانضمام إلى صديقى المخرج كولين تريفورو، للإعلان عن عودة الممثلين الأصليين لـ Jurassic Park عالم الديناصورات من جديد".

ومن المقرر أن يظهر الثلاثى إلى جانب كريس برات وبريس دالاس هوارد، نجوم Jurassic Park لعام 2015 Lost World: Jurassic Park الذى طرح عام 2018.

وخلال السنوات الأخيرة شارك نيل بدور تشيستر كامبل فى مسلسل العصابات Peaky Blinders، حسبما نشر موقع "bbc".