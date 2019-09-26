شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى قائمة الأكثر تداولا بالتريند المصرى على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل هاشتاج "محمد رمضان"، فى قائمة الأكثر تداولا بالتريند المصرى على تويتر، بعد طرحه أمس فيديو كليب "هما عايزينها فوضى"، وتدور أحداث الكليب حول الأوضاع فى مصر حالياً، والتى يعلن من خلاله الفنان محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.



محمد رمضان

وتخطى فيديو كليب "هما عايزينها فوضى" للنجم محمد رمضان، ومن إنتاج سينرجى، حاجز المليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، بعد نشره الفيديو أمس الأربعاء على قناته على "يوتيوب".

كلمات أغنية "هما عايزينها فوضى":

ولا أنت مش راجل

بعد ما هربت بعيد جاي تعمل فيها مناضل بالباطل

ازاي عايز تخطط لمستقبل شعب كامل

لو مشروع حياتك الوحيد اللي انت عملته فاشل

تعرف ايه انت عن الشارع و اللي بيحصل فيه

تعرف ايه عن الطفل اللي من صغره بيصرف عالبيت

تعرف ايه عن الغلبان اللي بيعرق لأجل الجنيه

اكيد مسمعتش صوت الشعب و انت جوه الكباريه

تعرف ايه عن الاصول و حق الملح و العيش

تعرف ايه عن الامان اللي سببه الشرطه و الجيش

اللي مالوش كبير بيشتري ده اللي اتربينا عليه

و ده بينفي انتماء الشارع اللي بتدعيه

طب افترضنا ان كلامك ده بجد

لما نعض في بعض ازاي ده هجيبلك حق

استنى انت بتقول انك مقاول

فطبيعي مش هتلاقي فرصه شغل غير لما الدنيا تتهد

البينه على من ادعي

لو اتفرقنا مين وراك هيبقى ليه منفعه

ابليس و اخوانه عايزينها مولعه

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مصر جنه بيهابوها عشان اهلها متجمعه ..

هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى

مهما هيعلوا صوتهم لسه صوت الحق اوضح

عدى علينا كتير منكم على مر الازمان

احنا مقبره غزاه انتوا مجرد هواه

الخسيس الجبان ملوش وسطنا مكان

هنفكركم لو نسيتوا بلد الامن و الامان

اللي اتذكرت في القرأن و بتعلى كل يوم بولادها

اللي منهم عالحدود و اللي بيذاكر المنهج

الفلاح و الصنايعي و الظابط و الام في بيتها

مش اللي قرر انه يبيعها و يهرب منها بعيد و يسيبها

الراجل اللي بجد لو ليه حق مش هيسيبه

لو هرب اخر الدنيا لازم يرجع ويجيبه

عذرا على التشبيه بالنسبالنا التخريف

زي اي فيديو ليك مفيش عاقل عايز يعيده

هما عايزينها متدمره

بالنسبالنا وطن بالنسبالهم مستعمره

بالعدل و السلام هنتحرك لقدام

مستحيل نرجع خطوه تاني ورا

هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى

مهما هيعلوا صوتهم لسه صوت الحق أوضح

ويعد كليب "هما عايزنها فوضى" التعاون الرابع بين محمد رمضان والمخرج ياسر سامى بعد كليب أغنية "مافيا" و"القمر" والحفلة الأولى لمحمد رمضان التى أقيمت فى القاهرة بالتجمع الخامس.

يذكر أن محمد رمضان احتفل مؤخرًا بوصول قناته الرسمية على يوتيوب، إلى 2 مليار مشاهدة، وكان النجم محمد رمضان قد أحيا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى الجمعة الماضية، بحضور عدد من محبيه.