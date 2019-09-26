كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 11:38 صباحاً - نشر الفنان ” عمر حسن يوسف ” نجل الفنان المصري ” حسن يوسف ” منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” انتقد فيه مهرجان الجونة السينمائي الدولي والمعاملة والإساءة التي تعرض لها الفنان حسن يوسف من جانبهم .
وذلك بعد أن قامت إدارة المهرجان بدعوة والده لحضور الدورة الثالثة من فعاليات المهرجان وأنه سيقيم في غرفة مزدوجة بأحد الفنادق وحينما رفض والده ذلك قاموا بإلغاء الدعوة .
وتحدث عمر حسن يوسف معربا عن حزنه وأسفه الشديدين من تلك المعاملة تجاه فنان كبير بحجم اسم وتاريخ حسن يوسف .
فكتب قائلا : ” حاجة ضحك جدا لما القائمين على مهرجان الجونة يكلموا حسن يوسف عشان يعزموه بعد ما كانوا أول دورتين ناسيين يعزموه أصلا يتقال له حضرتك الأوضة بتاعتك هتبقى مشتركة عشان الأوض مش كفاية ولما رفض لغوا الدعوة ” .
وأضاف عمر حسن يوسف : ” حاجة كمان تحزن لما تبقى المعاملة دي جاية من مهرجان بلدك اللي هما تقريبا مش عارفين قيمة وتاريخ حسن يوسف في الفن .. بس الحمد لله لما بيبقى في مهرجانات كبيرة في بلاد عربية تانية والله المعاملة والتقدير بيبقوا أحسن من هنا بكتير ” .facebook
كانت هذه تفاصيل خبر حسن يوسف يتعرض للإساءة من مهرجان الجونة .. ونجله يرد : ” حاجة تحزن “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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