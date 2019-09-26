حسن يوسف يتعرض للإساءة من مهرجان الجونة .. ونجله يرد : ” حاجة تحزن “

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 11:38 صباحاً - نشر الفنان ” عمر حسن يوسف ” نجل الفنان المصري ” حسن يوسف ” منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” انتقد فيه مهرجان الجونة السينمائي الدولي والمعاملة والإساءة التي تعرض لها الفنان حسن يوسف من جانبهم .

وذلك بعد أن قامت إدارة المهرجان بدعوة والده لحضور الدورة الثالثة من فعاليات المهرجان وأنه سيقيم في غرفة مزدوجة بأحد الفنادق وحينما رفض والده ذلك قاموا بإلغاء الدعوة .

وتحدث عمر حسن يوسف معربا عن حزنه وأسفه الشديدين من تلك المعاملة تجاه فنان كبير بحجم اسم وتاريخ حسن يوسف .

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فكتب قائلا : ” حاجة ضحك جدا لما ‏القائمين على مهرجان الجونة يكلموا حسن يوسف عشان يعزموه بعد ما كانوا أول دورتين ناسيين يعزموه أصلا يتقال له ‏حضرتك الأوضة بتاعتك هتبقى مشتركة عشان الأوض مش كفاية ولما رفض لغوا الدعوة ” .

وأضاف عمر حسن يوسف : ” حاجة كمان تحزن لما تبقى المعاملة دي جاية من مهرجان بلدك اللي هما تقريبا مش عارفين قيمة ‏وتاريخ حسن يوسف في الفن .. بس الحمد لله لما بيبقى في مهرجانات كبيرة في بلاد عربية تانية والله المعاملة والتقدير بيبقوا ‏أحسن من هنا بكتير ” .

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