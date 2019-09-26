مفاجأة غير متوقعة.. سعوديات يشاهدن ولي العهد في السيارة المجاورة أثناء الاحتفال باليوم الوطني؟

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 11:38 صباحاً - أظهر مقطع فيديو متداول تعرض مواطنات سعوديات لمفاجأة غير متوقعة أثناء الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 89 حينما رأوا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في السيارة المجاورة. ووثق الفيديو فرحة الفتيات العارمة وحماسهن الشديد حين رؤيتهن للأمير محمد بن سلمان.

في حين قال بعض متداولي المقطع أن الذي ظهر بالفيديو هو شبيه لولي العهد وليس هو بشخصه. فيما لم يتبين لنا تفاصيل الموقف ومكان ووقت تصويره.