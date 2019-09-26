3 شبان عرب يتناوبون على اغتصاب طفلة بعمر ال 5 سنوات

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 11:38 صباحاً - شهدت محافظة بن عروس التونسية واقعة أثارت صدمة وغضب لدي الشارع التونسي بعد قيام 3 شبان عرب بإغتصاب طفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام ومحاولة قتلها .

حيث بدأت الواقعة عندما قام الشبان الثلاثة باستدراج الفتاة الصغيرة عندما كانت تلعب قرب منطقة إقامة عائلتها ثم تناوبوا على اغتصابها قبل أن يفكروا في قتلها في محاولة لإخفاء الجريمة .

وإنه بعد الانتباه إليهم قاموا بإلقاء الطفلة من أعلى جدار طوله 6 أمتار مما تسبب لها في جراح خطيرة .. نقلت على إثرها إلى المستشفى في حالة صحية ونفسية صعبة .

وكشف مصدر أمني أن الإدارة المركزية للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفولة التونسية قد أوقفت الشبان الثلاثة .. ومن المنتظر أن تتم إحالتهم اليوم الخميس إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة بن عروس التونسية لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنهم .

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وعلى خلفية الحادث تعالت الدعوات للخروج إلى الشارع لإطلاق صرخة غضب ضد انتشار ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال .

كما طالب ناشطون بضرورة وضع آليات فعالة وعاجلة للحد من انتشار العنف ضد الأطفال .. في حين أصر كثيرون على ضرورة تطبيق حكم الإعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب خاصة ضد الأطفال .