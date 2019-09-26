شاهد.. أغنية مصرية بمستشفى بجدة يثير استياء رواد مواقع التواصل

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 11:38 صباحاً - أثار مقطع متداول لشخص يغني أغنية “آه يا حبيبي” داخل مستشفى حكومي في جدة، وممرضات يصفقن له، وسط ذهول المراجعين، موجة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات لوزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد المتداولون للمقطع أنه لا علاقة بيوم الوطن التي تحمل أغانيه أهازيج بحب الوطن وقيادته من جهة، والأغاني الغرامية من جهة أخرى، ناهيك عن أنها في مدخل مستشفى حكومي بين مراجعين ومرضى، مطالبين وزير الصحة بفتح تحقيق في الأمر.
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