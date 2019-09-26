بعد “سامي السعيد” هذا ما يحضره وسام فارس!

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه في رمضان الماضي من خلال مسلسل “الهيبة الحصاد”، يحضر الممثل اللبناني وسام فارس مشاريع درامية كثيرة ومنوعة، وأجددها توقيع عقد مسلسل من اخراج ايلي سمعان وانتاج ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.

وفي التفاصيل، تجربة درامية جديدة يخوصها فارس الى جانب كل من دانيلا رحمه، ونيكولا معوض، يُجسد من خلالها شخصية مختلفة ستكون محببة عند الناس وبعيدة كل البعد عن شخصية “سامي السعيد” ، من حيث القصة واللوك الذي سيظهر فيه القريب من شخصيته في الحياة اليومية.

يبدأ فارس تصوير مشاهده في المسلسل بعد فترة قصيرة على أن يعرض على شاشة عربية مهمة.