بيلا حديد تلفت الأنظار في عرض أزياء ماركة Mugler – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: لاقت إطلالة عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد اهتمام الصحافة المختصة بالموضى، وذلك بعد مرورها في عرض Mugler. وأشادت الصحافة العالمية بجمال بيلا وتناسق جسدها. تجدر الإشارة إلى أن بيلا حديد وشقيقتها جيجي حديد تعتبران من أشهر عارضات الأزياء في العالم.

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