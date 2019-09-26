حلا شيحة تُفصح عن عدد عمليات التجميل التي خضعت لها

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة سر التغير الملحوظ في وجهها خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنها أجرت عملية تجميل بسيطة في أنفها، لإزالة جزء من عظمة الأنف.
وأضافت حلا في تصريحات تلفزيونية أنها كانت ترغب في إجراء هذه العملية منذ سنوات طويلة، وتشعر الآن براحة أكثر، مؤكدة أنها العملية التجميلية الوحيدة التي خضعت لها.
ودافعت حلا عن نفسها أمام الاتهامات التي وجهت إليها بتخطي حدود الجرأة في آخر جلسة تصوير خضعت لها، مؤكدة أنه لا يوجد في صورها أي شيء خادش للحياء أو جارح للعين.
وأشارت إلى أنها قامت بإغلاق خاصية التعليق على الصور حتى لا تسمح لأحد بكتابة تعليقات جارحة، معلقة: “أنا طبيعية ولبسي كمان طبيعي ومفيش حاجة زيادة.. وكل واحد حر يتقبله أو ما يتقبلوش”.
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