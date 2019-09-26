مايا دياب تضرب موعدًا مع الجمهور المصري في طابا

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية مايا دياب حفلًا غنائيًا ساهرًا في أحد فنادق مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء في مصر وذلك مساء 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن تقدّم مايا دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها، أغنية “يابا يابا” التي طرحتها مؤخرًا.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “يابا يابا” من كلمات مؤمن راجح ألحان وتوزيع مودي منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.
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