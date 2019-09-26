إطلالة غير موفقة لـ غادة عادل في مهرجان الجونة السينمائي

متابعة بتجــــــــــرد: وقعت الفنانة المصرية غادة عادل في فخ سوء الإختيار لهذا العام خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة. وبعد أن ظهرت في عرض فيلم “نورا بتحلم” على السجادة الحمراء بفستان من اللون الأزرق، تعرضت لانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات سلبية حول إطلالتها.

واختارت غادة عادل الظهور بفستان أزرق مكشوف عند منطقة الأكتاف والصدر بشكل مبالغ به بحسب وصف أغلبية التعليقات التي انتشرت عبر الإنترنت، وعلى الرغم من أن الإطلالة كانت جريئة إلّا أنها كانت سيئة في نفس الوقت ولم توفق بها.

من جهتها، تجاهلت غادة عادل الانتقادات التي تعرضت لها، ونشرت صورًا لإطلالتها بالفستان الأزرق عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “عندما تعتقد أنك لست أمام الكاميرا”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل كانت مشاركتها في فيلم “ولاد رزق 2” الذي تم عرضه في شهر آب الماضي، إلى جانب كوكبة من النجوم المصريين مثل أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، باسم سمرة، أحمد داود، ومحمد ممدوح.