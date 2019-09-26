عبدالرحمن أبو زهرة: فخور بأول فيلم عربي للرسوم المتحركة

قال الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة إنه يشعر بالفخر لأنه أحد أبطال أول فيلم عربي للرسوم المتحركة "الفارس والأميرة".

وأضاف أبو زهرة، على هامش مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي الدولي: "سجلت دوري في الفيلم منذ 20 عاما، ومر وقت طويل لدرجة أنني نسيت أمر الفيلم، ولكن إصرار القائمين على الفكرة حوّل الحلم إلى واقع ملموس".

وتابع: "عندما حضرت العرض الخاص في مهرجان الجونة السينمائي ووجدت احتفاء كبيرا بالفيلم شعرت بأنني تلميذ ينتظر نتيجة الامتحان، ولا أبالغ إذا قلت إن مستوى الفيلم وحجم الإنتاج أصاباني بالدهشة وجعلاني أشعر بالفخر".

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وأضاف عبدالرحمن: "شاركت بالأداء الصوتي في عدد كبير من أعمال الرسوم المتحركة لكن أشعر بأن (الفارس والأميرة) أهمها وأبرزها"، وتابع: "أتمنى تكرار التجربة، فقد استمتعت بشخصية الكاهن الشرير في أحداث العمل الفني الكبير".





ولفت عبدالرحمن أبو زهرة إلى أنه شعر بالحزن عندما شاهد الفيلم لأنه يضم أصوات نجوم رحلوا عن الحياة مثل القديرة أمينة رزق وسعيد صالح.

وتابع: "اكتشفت أن أناسا عظاما رحلوا ولكن أعمالهم الفنية كتبت لهم البقاء والخلود".

ويختتم مهرجان الجونة السينمائي فعالياته 27 سبتمبر/أيلول الجاري.