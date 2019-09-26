خليجيون يستعرضون تجاربهم الفنية في ملتقى الشارقة للراوي

واصلت النسخة التاسعة عشرة من ملتقى الشارقة الدولي للراوي المقام حاليا في مركز أكسبو الشارقة، تنظيم الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية حول أهمية تبادل الخبرات والتجارب والمعارف.

وشارك نخبة من المبدعين الكويتيين أمثال سعاد عبدالله ومحمد المنصور وجاسم النبهان وعبدالرحمن عقل ومنقذ السريع، في جلسة حوارية بعنوان "الدراما الكويتية وتجربتها في استلهام حكايات ألف ليلة وليلة" أدارها الدكتور حبيب غلوم.

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كما شهد الملتقى حلقة شبابية في استلهام التراث الإماراتي بمشاركة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، والدكتور صالح هويدي مدير تحرير مجلة الموروث الصادرة عن معهد الشارقة للتراث، ونخبة من المبدعين الإماراتيين الشباب الذين تحدثوا عن أهمية التراث ودوره في كتاباتهم الإبداعية، ولاقت الحلقة تفاعلا حيويا لافتا من الحضور.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم إن الملتقى يؤكد دور ومكانة الشارقة وجهودها في ترسيخ حضور الراوي وتاريخه العريق عبر مختلف المحطات والحضارات، فهي بيت المثقفين العرب وحاضنة التراث العربي التي لم تتخل عنه يوما.

وقال إن الدورة الجديدة للملتقى تشكل نقطة إضافية في سجل الشارقة الحافل فبعد أن كان هذا الملتقى إماراتيا خليجيا أصبح عربيا ثم دوليا يستضيف الرواة من مختلف دول العالم.

وثمن الدكتور المسلم الدعم الدائم وغير المحدود المقدم من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يسهم مساهمة فعالة وحيوية في إنجاح الملتقى في ظل رعاية كبيرة يحظى بها الملتقى.