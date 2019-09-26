نيكولا معوض تميز واضح وحضور راق في مهرجان الجونة السينمائي

لم يكن النجم اللبناني نيكولا معوض يعلم ان مشاركته منذ سنوات في أول دور له في مسلسل مصري “ونوس” سيمهد له الطريق ليسطع نجمه في “ام الدنيا”.

ولأن اسمع أصبح من الأهم في عالم الدراما والسينما في لبنان ومصر أيضاً، لبى “معوض” دعوة مهرجان الجونة السينمائي، الذي يعتبر من أهم المهرجانات حالياً لناحية التنظيم أو عرض أول للافلام بالاضافة الى استقطاب اسماء لامعة في هذا المجال ما يتيح مناقشة أبرز الأعمال الفنية.

تألق “معوض” في الجونة، حيث كان حضوره طاغياً على السجادة الحمراء في عدة اطلالات خلال المشاركة في فعاليات المهرجان، إضافة الى تعامله الراقي والقريب من كافة وسائل الاعلام العربية المتواجدة لتغطية هذا الحدث الضخم.

“معوض” سُئل عن اسم الفنان الذي يتمنى الوقوف أمامه، أكد الى أنه يتمنى أن يعمل مرة ثانية مع الفنان الكبير يحيي الفخراني الذي قدّم معه أول مسلسل في مصر “ونوس”.

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في جعبة النجم اللبناني سلسلة من الأعمال الفنية منها تصوير الفيلم السينمائي “ماكو”، حيث يجسّد فيه شخصية “شريف ناهي” في العمل المستوحى عن قصة حقيقية حول العبّارة سالم اكسبريس الشهيرة.

أيضاً يستكمل “معوض” تصوير مشاهده في مسلسل “بلا دليل”، الذي يجمعه مع درة، خالد سليم، حازم سمير، اسلام جمال وغيرهم. وتدور أحداثه في اطار من الغموض والتشويق من خلال جريمة قتل تقلب الأحداث وخلال الحلقات يتم البحث عن مرتكبها.

بعدها يسافر نيكولا الى لبنان ليبدأ تصوير مسلسل جديد مع شركة ايغل فيلمز، مؤلف من ٣٠ حلقة يجمعه مع دانييلا رحمة، سيعرض خارج السباق الرمضاني.

وكان “معوض” قد انتهى من تصوير دوره في الفيلم الأميركي الرّوائي العالمي His Only son بعد ان تم اختياره من بين 1700 من نجوم التمثيل العرب والعالميين لتجسيد دور النبي ابراهيم في لوس انجلوس.

استطاع النجم الوسيم صاحب الكاريزما والجاذبية ان يصعد السلم درجة درجة وأن يصل الى مرحلة بات النجاح حليفه، كما أن عيون المنتجين تحوم حواليه خاصة أنه يتمتع بموهبة تمثيلية فذة تجعله في مصاف نجوم الصف الأول دون منازع في لبنان والوطن العربي.